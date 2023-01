Außenministerin Baerbock in Ãthiopien (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Bundesaußenministerin Baerbock sagte in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, so wie die Europäische Union für Frieden, Sicherheit und Freiheit stehe, so stehe auch die Afrikanische Union für genau diese Werte. Daher sei es wichtig, die Zusammenarbeit auszubauen. Dies gelte gerade in Zeiten, in denen sich globale Krisen überlappten. Auch die französische Außenministerin Colonna betonte, die multilaterale Zusammenarbeit sei angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine wichtiger denn je. Der AU-Vorsitzende Moussa hob die gute Zusammenarbeit mit Europa hervor. Zugleich bekräftigte er die Forderung nach einem Sitz im UNO-Sicherheitsrat.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.