HRW-Bericht

Eine Antwort der Regierung in Riad sei für die Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und Deutschland sehr wichtig, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Die Vorwürfe wiegten schwer und müssten aufgeklärt werden. Der Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch stützt sich auf Aussagen von Augenzeugen. Demnach sollen hunderte Menschen an der Grenze zum Jemen aus nächster Nähe erschossen worden sein, darunter auch Kinder. Saudi-Arabien wies die Vorwürfe zurück.