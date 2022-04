Afrika-Reise

Außenministerin Annalena Baerbock besucht Niger (Kay Nietfeld/dpa)

Bei ihrem Besuch im Sahel-Staat Niger sagte Baerbock, gerade die wohlhabenden Industriestaaten müssten ihre Hilfen in den kommenden Wochen deutlich erhöhen Die Grünen-Politikerin sprach von einem "Sturm der Krisen", der die Welt derzeit heimsuche und arme Regionen wie die Sahel-Zone besonders in Mitleidenschaft ziehe. Die ohnehin schon schwierige Lage in Afrika werde durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch verschärft.

Die Ministerin äußerte sich in der nigrischen Ortschaft Ouallam, die in dem besonders von extremistischer Gewalt betroffenen Südosten des Landes liegt. Dort besuchte Baerbock ein Entwicklungsprojekt und sprach mit Vertretern der örtlichen Zivilgesellschaft.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.