Dieses gelte auch bei der Selbstverteidigung gegen Terroristen, sagte Baerbock während eines Besuchs in Kenia. Israel müsse die internationale Regeln auch in einem schwierigen Umfeld einhalten, in dem die Hamas alle Regeln breche und Menschen als Schutschilde missbrauche. Zuvor hatten bereits die USA und andere Staaten den Beschuss des Gebäudes kritisiert.

Die israelische Armee kündigte an, den Vorfall zu prüfen. Sie forderte heute alle Menschen auf, das Gebäude zu verlassen. Die Streitkräfte hätten dafür eine Frist bis morgen Nachmittag gesetzt, sagte eine Sprecherin des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen der Nachrichtenagentur AFP. In der Unterkunft in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens haben demnach tausende Menschen Zuflucht gesucht. Das Gebäude war gestern von zwei Panzergeschossen getroffen worden. Nach Angaben des UNO-Hilfswerks wurden dabei mindestens zwölf Menschen getötet und 75 verletzt.

Die israelischen Angriffe gegen Ziele in Chan Junis wurden heute fortgesetzt. Nach Angaben palästinensischer Sanitäter wurden Gebiete rund um zwei Krankenhäuser beschossen. Israel wirft der Terrororganisation Hamas vor, Kliniken als Stützpunkte zu nutzen. Die Hamas bestreitet das.

