Katastrophenhilfe

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Derzeit gebe es nur einen offenen Grenzübergang, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Es sei das absolute Gebot, dass die humanitäre Hilfe dort ankomme, wo sie gebraucht werde. Sie rief alle internationalen Akteure - Russland eingeschlossen - dazu auf, ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, damit dies geschehen könne.

In den syrischen Erdbebengebieten ist die Versorgungslage dramatisch, zumal das Land bereits durch den 2011 ausgebrochenen Bürgerkrieg gezeichnet ist. Außerdem wird das Katastrophengebiet im Norden Syriens teils von der Regierung in Damaskus und teils von Rebellen beherrscht. Der Nothilfekoordinator der Hilfsorganisation Care, Mylius, sagte im Deutschlandfunk , die Situation in Syrien sei "fragmentiert". Dass unterschiedliche Gruppen die verschiedenen Gebiete kontrollierten, mache alles wesentlich komplexer. Zudem gebe es im Gegensatz zur Türkei keine Rettungs-Infrastruktur. Benötigt würden derzeit vor allem Unterkünfte, Decken, Matratzen, da viele Menschen zunächst in Zelten untergebracht werden müssten. Auch brauche es warme Mahlzeiten für die Betroffenen.

Die syrische Regierung versicherte, dass Hilfsgüter auch in die nicht von Damaskus kontrollierten Gebiete des Landes weitergeleitet würden. Die Regierung werde Hilfe "an alle betroffenen Syrer und in alle Gebiete Syriens" weitergeben, sagte in New York der UNO-Botschafter des Landes, Bassam Sabbagh.

