Katastrophenhilfe

Bundesaußenministerin Baerbock forderte die Öffnung aller Grenzübergänge, um auch dort schnelle humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Derzeit gebe es nur einen offenen Grenzübergang, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Es sei das absolute Gebot, dass die humanitäre Hilfe dort ankomme, wo sie gebraucht werde. Sie rief alle internationalen Akteure - Russland eingeschlossen - dazu auf, ihren Einfluss auf das syrische Regime zu nutzen, damit dies geschehen könne. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond appellierte an den Westen, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Sein Land brauche jetzt dringend Hilfe, sagte der Leiter der Organisation, Habubati.

Bundespräsident Steinmeier erklärte bei einem Besuch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf, das Beben habe ein Ausmaß an Leid und Zerstörung gebracht, das jede Vorstellung übersteige. Die Verzweiflung der Menschen in der betroffenen Region könne kaum ermessen werden.

