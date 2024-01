Außenministerin Baerbock besucht Ägypten und den Libanon. (Michael Kappeler/dpa)

Die israelische Armee müsse dafür ihre Anti-Terror-Operation reduzieren und mehr für den Schutz der Zivilisten in Gaza tun, sagte Baerbock bei einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Schukri in Kairo. Die Grünen-Politikerin wird im Anschluss an den ägyptischen Grenzübergang Rafah reisen. Von dort aus wird ein Großteil der internationalen Hilfslieferungen in den Gazastreifen abgewickelt. US-Außenminister Blinken traf inzwischen erneut zu politischen Gesprächen in Israel.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.