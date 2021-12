Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock (picture alliance / AP / Michele Tantussi)

Beredtes Schweigen sei auf Dauer keine Form von Diplomatie, auch wenn das in den letzten Jahren von manchen so gesehen worden sei, sagte die Grünen-Politikerin der "Taz". Eine wertegeleitete Außenpolitik müsse immer ein Zusammenspiel von Dialog und Härte sein. Konkret brachte Baerbock ein Importverbot für Produkte aus der chinesischen Region Xinjiang ins Spiel. Diesen Hebel des gemeinsamen Binnenmarkts sollten die Europäer viel stärker nutzen, meinte sie. Das wirke aber nur, wenn alle 27 Mitgliedsstaaten an einem Strang zögen und nicht wie in der Vergangenheit Deutschland eine eigene China-Politik formuliere.

Der chinesischen Führung werden massive Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in Xinjiang vorgeworfen.

