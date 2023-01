Rede in Den Haag

Bundesaußenministerin Baerbock in der Haager Akademie für Völkerrecht in Den Haag. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Dieses sollte außerhalb der Ukraine angesiedelt werden und seine Rechtssprechung aus dem ukrainischen Strafrecht ableiten, erklärte die Grünen-Politikerin in einer Grundsatzrede an der Haager Akademie für Völkerrecht. Zugleich räumte sie ein, dass solch eine Sonderinstitution zwar keine ideale Lösung sei. Wegen einer Lücke im Völkerrecht werde sie aber gebraucht.

Vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag können die Vergehen nach Einschätzung von Experten nicht geahndet werden. Dort können laut Statut nur Fälle behandelt werden, in denen Kläger und Beklagte Mitglied des Gerichtshofs sind oder ein Fall vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überwiesen wird. Russland ist nicht Teil des Gerichtshofs und würde als ständiges Mitglied mit Vetorecht im Sicherheitsrat eine Überweisung an das Gericht wohl blockieren.

