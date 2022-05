Treffen der Nato-Außenminister

Informelles Treffen der NATO-Außenministerinnen und -minister in Berlin. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Baerbock betonte, Deutschland würde einen Beitritt der beiden nordischen Länder sehr schnell ratifizieren. Die Bundesregierung habe dazu bereits Gespräche mit allen demokratischen Parteien geführt. Auch zahlreiche andere Nato-Staaten hätten einen schnellen Ratifizierungsprozess zugesagt, erklärte Baerbock. Auch der stellvertretende Nato-Generalsekretär Geoana äußerte sich "zuversichtlich, dass die Alliierten" mögliche Aufnahmeanträge Helsinkis und Stockholms "konstruktiv und positiv" prüfen würden.

Finnland entschließt sich zum Nato-Beitritt

Finnlands Präsident Niinistö bestätigte heute noch einmal, dass sein Land einen Antrag zur Aufnahme in die Nato stellen will. Er sprach von einem "historischen Tag". Es beginne ein neues Zeitalter, so der finnische Präsident. Notwendig ist die Zustimmung des finnischen Parlaments, eine Mehrheit gilt aber als sicher.

Finnland war seit Jahrzehnten bündnisfrei und teilt sich mit Russland eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze. Lange galt ein Beitritt in die Militärallianz als undenkbar. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat in Politik und Bevölkerung zu einem Umdenken geführt, ebenso wie im benachbarten Schweden.

Sozialdemokraten in Schweden wollen heute entscheiden

Dort wollen die regierenden Sozialdemokraten heute eine Entscheidung darüber treffen, ob ihr Land einen Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft stellt. Die Spitze der Partei von Ministerpräsidentin Andersson will dafür zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Bislang hatten sich die Sozialdemokraten gegen einen Beitritt zu dem Militärbündnis ausgesprochen.

Innerhalb der NATO hatte nur die Türkei Vorbehalte geäußert, zugleich aber Gesprächsbereitschaft signalisiert. Der türkische Außenminister Cavusoglu erklärte bei dem Treffeb in Berlin, es sei "inakzeptabel und empörend", dass Finnland und Schweden die verbotene kurdische PKK unterstützten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.