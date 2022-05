Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. (AFP / POOL / Marcus Brandt)

Für einen Ausgleich bei den nun fehlenden Mitgliedsbeiträgen werde Deutschland zehn Millionen Euro zusätzlich zahlen, sagte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise zur Ministerkonferenz in Turin. Sie stellte zugleich in Aussicht, dass andere Mitgliedsstaaten ebenfalls mehr zahlen wollten. Es brauche den Europarat mehr denn je, betonte Baerbock. Man werde in Turin auch darüber diskutieren, was das Ausscheiden Russlands für die Arbeit des Gremiums bedeute.

Der Europarat existiert unabhängig von der Europäischen Union und wacht mit seinen nun noch 46 Mitgliedsstaaten über die Einhaltung der Menschenrechte.

Weiterführende Informationen

