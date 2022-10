Energiepolitik

Bundesaußenministerin Baerbock und ihr kasachischer Amtskollege Tileuberdi (AP)

Man wolle die Technologie vorantreiben und so die zentralasiatische Region enger an Europa binden, sagte Baerbock bei einem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana. Gemeinsam mit der Europäischen Union werde Deutschland Projekte für Infrastruktur in den Bereichen Digitales, Energie und Transport auf den Weg bringen.

Die EU will im Zuge des Programms "Global Gateway" bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern investieren. Das Projekt soll eine Alternative zur "Neuen Seidenstraße" sein, an der China schon seit Jahren in vielen Ländern arbeitet.

