Außenministerin Baerbock besucht Polen (Christoph Soeder/dpa)

Auf dem Friedhof für die Aufständischen in der polnischen Hauptstadt legte sie einen Kranz nieder. Zuvor hatte sie in einer am Sonntag eröffneten Gedenkeinrichtung eine Veteranin des Aufstands getroffen. - Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee gegen die Besatzer aus Nazi-Deutschland erhoben. Der Aufstand wurde binnen zweier Monate niedergeschlagen. Dabei wurden rund 16.000 aufständische Kämpfer und bis zu 200.000 Zivilisten getötet. Warschau wurde fast völlig zerstört.

Baerbock hatte bei einem Gespräch mit Außenminister Rau polnische Reparationsforderungen erneut zurückgewiesen. Die Frage sei aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen, sagte sie.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.