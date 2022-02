Außenministerin Baerbock reist zu Antrittsbesuchen nach Israel, in die Palästinensischen Autonomiegebiete sowie nach Jordanien und Ägypten. (dpa/Fabian Sommer)

Zum Auftakt ihres Antrittsbesuches in Israel und im Nahen Osten legte die Grünen-Politikerin in der Gedenkstätte in Jerusalem einen Kranz nieder. Anschließend wollte sich Baerbock mit Außenminister Lapid und Ministerpräsident Bennett treffen.

Für den Nachmittag ist ein Besuch in den Palästinensergebieten vorgesehen. Dort will Baerbock mit Präsident Abbas und Außenminister Maliki reden.

Heute Abend reist sie nach Jordanien weiter. Am Samstag stehen dann Gespräche in Ägypten auf dem Programm.

