Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, steht in der Halle der Erinnerung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. (dpa/ Fabian Sommer)

Die Grünen-Politikerin rief dazu auf, die Stimme gegen Antisemitismus zu erheben, damit ein solches Menschheitsverbrechen sich nie mehr wiederhole.

Der Besuch in Yad Vashem bildete den Auftakt von Baerbocks erster Nahostreise als Ministerin. Heute sind noch politische Gespräche in Israel und in den Palästinensergebieten geplant. In den nächsten Tagen wird sie in Jordanien und Ägypten erwartet.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.