Eine Sitzung der UNO-Vollversammlung in New York (Archivbild) (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)

Einen Tag vor dem Jahrestag des russischen Einmarsches in das Land will neben Baerbock unter anderen US-Außenminister Blinken eine Rede halten. In der Vollversammlung soll dann über eine Resolution abgestimmt werden, in der ein Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine gefordert wird.

Gestern hatte Russland nach ukrainischen Angaben seine Truppen an verschiedenen Frontabschnitten verstärkt. Das lasse auf unmittelbar bevorstehende neue Angriffe schließen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die russischen Streitkräfte konzentrierten sich auf Operationen unter anderem rund um die Städte Lyman, Bachmut und Schachtarsk.

