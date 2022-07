Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (IMAGO/photothek)

Selbst wenn das Getreide aus der Ukraine herauskomme, werde die Hungerkrise weltweit dramatische Folgen haben, sagte die Grünen-Politikerin in Hannover. Zur Begründung verwies sie auf die Dürren, da es in vielen Ländern Afrikas den zweiten Sommer in Folge nicht mehr geregnet habe. Es gebe den Krieg in der Ukraine, eine Klimakrise und eine globale Hungerkrise. Die Außenministerin forderte sofortiges Handeln.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.