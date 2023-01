Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in Charkiw (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Die Menschen in allen Teilen der Ukraine sollten wissen, dass sie sich auf die Solidarität und die Unterstützung durch Deutschland verlassen könnten, sagte Baerbock bei einem Aufenthalt in Charkiw. In der Stadt hatten vor dem Krieg anderthalb Millionen Menschen gelebt. 500.000 sind vor den russischen Angriffen geflohen. An praktisch jeder Straßenecke sehe man tiefe Spuren der russischen Zerstörungswut, sagte Baerbock. Sie war auf Einladung des ukrainischen Außenministers Kuleba nach Charkiw gekommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Kuleba erneuerte die Bitte nach deutschen Leopard-2-Kampfpanzern. Je länger eine Entscheidung darüber dauere, desto mehr Opfer werde es geben, sagte er. Baerbock kündigte weitere Unterstützung im Umfang von 40 Millionen Euro zur Minenräumung und zur Verbesserung des Satelliten-Internetsystems Starlink an.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.