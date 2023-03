Bundesaußenministerin

Außenministerin Baerbock mit ihrem georgischen Kollegen Dartschiaschwili in Tiflis (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Baerbock sagte bei einer Pressekonferenz mit dem georgischen Außenminister Dartschiaschwili in Tiflis, die Hand Deutschlands sei weit ausgestreckt. Die Grünen-Politikerin mahnte aber eine schnellere Umsetzung von Reformen in dem Land an. Dartschiaschwili sprach von einem unerschütterlichen Willen des georgischen Volkes, Mitglied der EU zu werden.

Georgien ist anders als die Ukraine und Moldau bislang kein Beitrittskandidat der EU, hat aber eine Perspektive auf einen solchen Status. Die EU-Kommission hatte zwölf Reformen formuliert, die das Land für weitere Schritte vollziehen muss. Dazu gehören eine Garantie von Rechtstaatlichkeit und Pressefreiheit, aber auch ein entschiedeneres Vorgehen gegen Korruption und den Einfluss von Oligarchen auf die Politik.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.