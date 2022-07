Gestern besuchte Annalena Baerbock im Rahmen ihrer Asienreise die Inselrepublik Palau. (Britta Pedersen / dpa)

Zunächst will die Grünen-Politikerin in Nagasaki das Atombomben-Museum besuchen und mit Überlebenden des US-Atombombenabwurfes vom 9. August 1945 sprechen. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung der Atombombe getötet. Für den Abend ist ein Gespräch der Ministerin mit Studenten über Friedenspolitik und Globalisierung geplant. Zum Abschluss ihrer Asienreise wird Baerbock morgen in Tokio erwartet, wo sie unter anderem Japans Außenminister Hayashi trifft.

