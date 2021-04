Auch ohne den erschreckenden Kontrast zur Union wäre die heutige Kandidatenkür der Grünen beachtlich. Während es zwischen CDU und CSU drunter und drüber geht, zeigen sich die Grünen als professionelle politische Partei, die sich anschickt, in diesem Land die Möbel gerade zu rücken.

Die Grünen haben bekanntgegeben, dass sie Annalena Baerbock ins Rennen um das Kanzleramt schicken werden. Die 40-Jährige stellt zusammen mit Robert Habeck den Bundesvorsitz der Partei.

Sekunden vor der Verkündung, das live Bild stand schon, fegte eine Mitarbeiterin mit Kehrblech und Handfeger akribisch auch das letzte Staubkörnchen von der Bühne. So sind die Grünen heute, sauber, ja blitzblank geradezu. Alles was stören könnte, wird im Vorfeld abgeräumt. Möglichst geräuschlos, ohne Reibung, ohne Verlust. Auf Dauer ist das kein Erfolgsrezept. Noch aber hält die scheinbar bedingungslose Unterstützung von Mittelbau und Basis der Partei. Vom Rückhalt, wie ihn Annalena Baerbock heute erfahren hat, können die anderen Kandidaten nur träumen. Und das ist zum großen Teil das Verdienst von Robert Habeck. Zusammen mit Baerbock hat er in den vergangenen Jahren das Fundament für die heutige Geschlossenheit gelegt. "Fröhlich und souverän" werde man die Entscheidung bekanntgeben, hatte er vor einigen Tagen gesagt. Fröhlich, naja, darüber kann man streiten. Souverän war es in jedem Fall. "Wir beide wollten es", sagte Habeck, bevor er einen Schritt zurücktrat und sagte: "Annalena, die Bühne gehört dir".

Es sei eine "Ironie der Geschichte", dass die Grünen heute so geschlossen seien, während die CDU im Chaos versinke, sagte Hubert Kleinert, Politikwissenschaftler und Grüner der ersten Stunde, im Dlf.

Wieviel Schaden ambitionierte Spitzenpolitiker in einer solchen Konkurrenzlage anrichten können, war in der Vergangenheit auch und gerade bei den Grünen zu beobachten. Heute machen Armin Laschet und Markus Söder vor, wie es nicht geht! Und Annalena Baerbock dankte es der Partei heute mit einem überzeugenden Auftritt. In den kommenden Wochen und Monaten ist ausreichend Zeit, über die Schuldenbremse, Investitionspläne, Asylpolitik und Auslandseinsätze zu streiten. Heute stand die Kandidatin im Mittelpunkt und diese ließ keine Sekunde Zweifel daran, dass sie die Kanzlerkandidatur A ernst nimmt und sich B zutraut. Und nach drei Jahren erfolgreicher Führungsarbeit im Team in der Partei hält man es fast für möglich, dass sie diesen Führungsstil im Wahlkampf und vielleicht sogar am Kabinettstisch beibehält. Doch bis dahin ist es noch weit.

Und wahr ist ja auch: Baerbock selbst ist auf ein loyales Team angewiesen. Sie hat noch nie regiert, sie hat nie an irgendeinem Kabinettstisch gesessen. Selbst für eine gelernte Trampolinsportlerin ist das, was Annalena Baerbock da vorhat, ein gewagter Sprung. Andererseits, die politische Konkurrenz hat in den vergangenen Monaten der Pandemiebekämpfung bewiesen, dass Erfahrung, im Bund und in den Ländern, keine Garantie für erfolgreiches Handeln ist. Das Hängen und Würgen von Union und SPD macht neugierig darauf, wie sich die Parteien der sogenannten Großen Koalition als Juniorpartner machen würden. Oder in der Opposition!

