Besuch in Ruanda

Die Grünen-Politikerin meinte, dabei handele es sich um theoretische Diskussionen, die nur von der Umsetzung einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik ablenkten. Unionsfraktionsvize Spahn hatte angeregt, Geflüchtete nach Ruanda, Ghana oder Moldau zu bringen. Ruandas Außenminister Biruta zeigte sich nach dem Treffen mit Baerbock offen dafür, die bislang auf Großbritannien beschränkten Pläne einer Kooperation auszuweiten.

Baerbock will in der Hauptstadt Kigali auch an der Eröffnung der ersten kommerziellen mRNA-Impfstofffabrik in Afrika teilnehmen. Betrieben wird die Produktionsstätte von dem Mainzer Unternehmen Biontech. An dem Standort sollen Impfstoffe ausschließlich für den afrikanischen Kontinent hergestellt werden, der bislang auf Vakzin-Importe angewiesen ist.

