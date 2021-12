18 Jahre Straflager für Tichanowski (Sergei Kholodilin/BelTa/AP/dpa)

Es handle sich um ein "skandalöses Urteil", sagte die Grünen-Politikerin in Stockholm. Sie forderte die sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen in Belarus. Deutschlands Unterstützung für die Bevölkerung des Landes sei unerschütterlich.

Tichanowski war im Mai 2020 kurz nach Bekanntgabe seiner Kandidatur für die Präsidentenwahl festgenommen worden. An seiner Stelle trat seine Frau Tichanowskaja an, die inzwischen im Exil lebt. Diese erklärte, der belarussische Machthaber Lukaschenko versuche durch Prozesse hinter verschlossenen Türen seine Repression in aller Stille fortzusetzen.

Tichanowski wurde die Vorbereitung und Organisation von Massenaufständen vorgeworfen. Gegen fünf Mitangeklagte verhängte das Gericht Haftstrafen zwischen 14 und 16 Jahren.

