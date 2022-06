Besuch in Pakistan

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Besuch bei ihrem pakistanischen Kollegen Bilawal Bhutto-Zardari in Islamabad (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Nach Angaben von Baerbock sind über Pakistan in den vergangenen Monaten bereits mehr als 14.000 Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland gekommen. Das Land sei ein Schlüsselpartner, um die Menschen in Sicherheit zu bringen, erklärte Baerbock. Für heute ist auch ein Treffen der Außenministerin mit Geflüchteten geplant, die noch auf einen Flug in die Bundesrepublik warten.

Baerbock rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, den Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten. Es sei wichtig, der afghanischen Führung klarzumachen, dass sie in die falsche Richtung gehe.

In Afghanistan hatten die militant-islamistischen Taliban im vergangenen Sommer wieder die Macht übernommen. Etwa 10.000 Menschen, für die Deutschland eine Aufnahmezusage gemacht hat, warten laut Bundesregierung noch auf eine Ausreise.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.