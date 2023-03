Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (dpa / picture alliance / Reuhl)

Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt Bagdad sagte sie dem Land weitere deutsche Unterstützung zu. Sie erklärte, der Irak bleibe ein Schlüsselfaktor für die Stabilität der Region. Wenn weiterer Terrorismus, der iranische Einfluss oder die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch die Trockenheit wieder zu Gewalt und politischer Spaltung führen sollten, wären die Folgen auch für die Nachbarstaaten massiv, warnte Baerbock. Die Ministerin will in Bagdad zunächst ihren Amtskollegen Hussein treffen und anschließend auch mit dem irakischen Ministerpräsident al-Sudani zusammenkommen. Am Abend fliegt Baerbock nach Erbil; das ist die Hauptstadt der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak.

Auch US-Verteidigungsminister Austin kam heute zu einem Besuch nach Bagdad, der aus Sicherheitsgründen zuvor nicht angekündigt wurde. Austin betonte, die amerikanischen Streitkräfte seien bereit, auf Einladung der irakischen Regierung im Land zu bleiben.

