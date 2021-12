Bundesaußenministerin Baerbock (dpa/ Gonzalo Fuentes)

Man strebe eine Führungsrolle bei der Förderung von Abrüstungsinititativen an, sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren Amtskolleginnen aus Schweden und Norwegen in Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt tagte heute die Stockholm-Initiative, die sich gegen den Stillstand bei der globalen nuklearen Abrüstung wendet. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung riefen die Teilnehmer des Treffens die Nuklearwaffenstaaten dazu auf, die Abrüstung im Sinne des Atomwaffensperrvertrags voranzutreiben.

Baerbock sprach heute auch mit dem russischen Außenminister Lawrow über die Ukraine-Krise. Dabei habe sie unterstrichen, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht verletzt werden dürfe, teilte das Auswärtige Amt mit. Man brauche Fortschritte im Normandie-Format mit Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland.

