Antrittsbesuche

Bundesaußenministerin Baerbock bei einer Pressekonferenz. (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Baerbock sagte in Berlin, es sei nie mehr auf den Zusammenhalt zwischen NATO-Verbündeten und europäischen Partnern angekommen als in diesen Zeiten.

Die Reise der Außenministerin erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und der Türkei, die beide Mitglied der NATO sind. Dabei sorgen konkurrierende Gebietsansprüche in der Ägäis für Streit. Die Türkei hatte zuletzt den Ton gegenüber Griechenland deutlich verschärft.

Baerbock fliegt heute zunächst in die griechische Hauptstadt Athen und morgen weiter nach Istanbul. Am Samstag wird sie in Ankara erwartet.

In Griechenland steht neben Gesprächen mit der Regierung auch der Besuch eines Flüchtlingslagers auf dem Programm. Außerdem will die Bundesaußenministerin an die Gräuel der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg erinnern.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.