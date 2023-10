Treffen in Tirana

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Treffen im "Berliner Format" in Tirana. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Franc Zhurda)

Diese finden im Rahmen des so genannten Berliner Prozesses statt, der 2014 ins Leben gerufen wurde. Daran sind unter anderem auch die EU-Institutionen beteiligt. Ziel ist, die Heranführung der sechs Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien an die Europäische Union zu fördern.

Überschattet wird das Treffen von Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den Westbalkan, Sarrazin, sagte im Deutschlandfunk, man müsse aus der Krisenlogik herauskommen. Es müsse ein positiver Prozess gestartet werden, in dem beide Seiten Fortschritte lieferten. Vor knapp zwei Wochen waren serbische Paramilitärs in das Kosovo eingedrungen; es kam zu Gefechten mit der Polizei mit mehreren Toten. Das Kosovo fordert EU-Sanktionen gegen das Nachbarland, von dem es sich 2008 abgespalten hatte. Serbien erkennt die Unabhängigkeit nicht an.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.