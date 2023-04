Bundesaußenministerin Baerbock in Brüssel beim Treffen der NATO-Mitglieder. (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Emmi Korhonen)

Die Allianz müsse dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Fähigkeiten untereinander besser abgestimmt seien, sagte Baerbock in Brüssel. Dazu seien auch weitere finanzielle Mittel notwendig. Wichtig sei, dass die NATO bis zum Gipfel im Juli in Vilnius einen wirklich umfassenden Schutzschirm in die Wege leite, betonte die Grünen-Politikerin.

In der belgischen Hauptstadt beraten die Außenminister des Bündnisses heute unter anderem über die künftige Höhe der Verteidigungsausgaben. In der Frage sind sich die NATO-Mitglieder nicht einig. Östliche Bündnisstaaten wollen deutlich mehr für das Militär ausgeben als zum Beispiel Kanada oder Italien. Ein weiteres Thema ist der künftige Umgang mit China.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.