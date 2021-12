Annalena Baerbock, Bundesaussenministerin, startet zu ihrer ersten Auslandsreise nach Paris, Bruessel und Warschau. Hier bei einem Treffen mit dem Hohen Vertreter der Europaeischen Union fuer die Aussen- und Sicherheitspolitik, Joseph Borrell. 09.12.2021 Bruessel Belgien *** Annalena Baerbock, German Foreign Minister, starts her first foreign trip to Paris, Brussels and Warsaw Here at a meeting wi (imago images/photothek)

Die Allianz bleibe ein unverzichtbarer Pfeiler der Sicherheit in Europa, sagte Barbock bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Zuvor hatte sie Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell geführt und die EU dabei eine Erfolgsgeschichte genannt. In den Gesprächen ging es um den Konflikt in der Ostukraine sowie das Verhältnis zu China, dem Iran und Belarus.

Auch mit Deutschlands wichtigstem EU-Partner Frankreich vereinbarte die Grünen-Politikerin eine enge Abstimmung bei diesen Themen. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Außenminister Le Drian in Paris hob Baerbock zudem die Freundschaft zu Frankreich hervor.

