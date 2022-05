Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (AFP / POOL / Marcus Brandt)

Deutschland würde einen Beitritt sehr schnell ratifizieren, sagte sie am Rande eines informellen Treffens mit ihren NATO-Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Die Bundesregierung habe dazu bereits Gespräche mit allen demokratischen Parteien geführt. Auch zahlreiche andere Nato-Staaten hätten einen schnellen Ratifizierungsprozess zugesagt, erklärte Baerbock.

In Schweden wollen die regierenden Sozialdemokraten heute eine Entscheidung darüber treffen, ob ihr Land einen Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft stellt. Die Spitze der Partei von Ministerpräsidentin Andersson will dafür zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Bislang hatten sich die Sozialdemokraten gegen einen Beitritt zu dem Militärbündnis ausgesprochen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine löste in Schweden jedoch eine Debatte über eine Mitgliedschaft aus. Finnland will in den kommenden Tagen einen Beitrittsantrag stellen. Innerhalb des Bündnisses hatte nur die Türkei Vorbehalte geäußert, zugleich aber Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.