Asylverfahren an EU-Außengrenzen

"Fluch und Chance zugleich": Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (AP / Sergei Grits)

Das Vorhaben sei Fluch und Chance zugleich, sagte die Grünen-Politikerin der Funke-Mediengruppe. So müsse sichergestellt werden, dass das Recht auf Asyl im Kern nicht ausgehöhlt werde, niemand länger als einige Wochen in einem Grenzverfahren stecken bleibe und Familien mit Kindern ausgenommen seien. Jedoch sei der Vorschlag der Europäischen Kommission die einzige realistische Chance, in einer EU von sehr unterschiedlichen Mitgliedsstaaten auf absehbare Zeit überhaupt zu einem geordneten und humanen Verfahren zu kommen. Baerbock warnte, ohne Ordnung an den Außengrenzen sei es nur eine Frage der Zeit, bis ein EU-Land nach dem anderen wieder über Binnen-Grenzkontrollen rede. Zugleich mahnte die Außenministerin eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen an.

Zuletzt hatte sich bereits Innenministerin Faeser für eine Asyl-Vorprüfung an den Außengrenzen ausgesprochen.

