Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Wörtlich appellierte Baerbock an die palästinensische Führung: "Distanzieren Sie sich von diesem Terror." Die Gewalt dürfe nicht auf das Westjordanland übergreifen. Es gelte einen Flächenbrand in der Region zu verhindern, heißt es in der Erklärung weiter.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.