Rede in New York

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssten eine Partnerschaft in Führung aufbauen, um ihre Sicherheit, das demokratische Gesellschaftssystem und die regelbasierte Weltordnung zu verteidigen, sagte Baerbock in einer Grundsatzrede in New York. Für Deutschland und die Europäer bedeute dies eine Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten. Russlands brutaler Krieg zeige den Angriff etwa auf Freiheit

und Menschenrechte. Dem müsse Stärke entgegengesetzt werden.

Baerbock hielt ihre Ansprache in der New School in New York. Die sozialwissenschaftlich ausgerichtete Hochschule wurde 1933 von jüdischen Emigranten aus Europa gegründet. Zu ihren bekanntesten Professoren zählte die Philosophin Hannah Arendt.

