China-Reise von Scholz

Die Fahnen von Deutschland und China (picture-alliance/ dpa | Jens Büttner)

Dazu gehöre, dass Fragen wie faire Wettbewerbsbedingungen, Menschenrechte und die Anerkennung des internationalen Rechts Grundlage der internationalen Kooperation seien, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in der zentralasiatischen Republik Usbekistan. Zugleich verwies sie darauf, dass sich das chinesische Politiksystem in den vergangenen Jahren massiv verändert habe, was eine neue Strategie erfordere. Organisationen wie Human Rights Watch und die Gesellschaft für bedrohte Völker hatten Scholz aufgefordert, bei seinem Besuch die Themen Unterdrückung und Zwangsarbeit anzusprechen. Der Weltkongress der Uiguren sprach sich für eine Absage der für Freitag geplanten Reise aus. Vor wenigen Monaten hatte die frühere UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet einen Bericht zu China vorgelegt, in dem unter anderem von Hinweisen auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Foltervorwürfen die Rede ist. Die Regierung in Peking weist entsprechende Vorwürfe stets zurück.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.