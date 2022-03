Bundesaußenministerin Baerbock redet mit ihrem italischen Kollegen di Maio bei EU-Beratungen in Brüssel. (dpa/Olivier Matthys)

Die Schätzungen gingen nun dahin, dass acht Millionen Geflüchtete aufgenommen werden müssten, sagte Baerbock am Rande von EU-Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen EU-Staaten in Brüssel. Die Menschen müssten auf ganz Europa verteilt werden, jeder müsse Geflüchtete aufnehmen, sagte Baerbock und schlug eine "eine solidarische Luftbrücke" vor. Die Zahl pro Land werde in die Hunderttausende gehen, betonte sie.

In Deutschland sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mehr als 225.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, da Ukrainer ohne Visum einreisen dürfen und viele bei Freunden und Verwandten Zuflucht gefunden haben.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.