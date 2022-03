Außenministerin Baerbock spricht beim Grünen-Landesparteitag in Cottbus. (dpa)

Wenn die Welt sich wandele, müsse sich auch die Politik wandeln, sagte Baerbock in ihrer Rede auf dem Landesparteitag der brandenburgischen Grünen in Cottbus. Es sei aber wichtig, dass man diesen Krieg auf das Schärfste verurteile. Zudem wies sie auf die notwendige Hilfe für die Kriegsflüchtlinge hin. Auch der Grünen-Bundesvorsitzende Nouripour betonte in seiner Rede das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Der russische Angriffskrieg lasse keine andere Wahl, als Waffen zu liefern.

Der Parteitag verabschiedete mit großer Mehrheit einen Antrag, in dem die Waffenlieferungen als notwendig unterstützt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.