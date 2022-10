Aufkündigung des Getreideabkommens

Ein Frachtschiff mit Getreide aus der Ukraine im August 2022 - Russland hat das Abkommen zur Ausfuhr ausgesetzt. (OLEKSANDR GIMANOV / AFP)

Millionen Menschen auf der Welt hungerten, und Russland stelle erneut die Sicherheit von Getreideschiffen zur Disposition. Dies sei reines politisches Kalkül, sagte Baerbock im ARD-Fernsehen. Das müsse aufhören.

Die Türkei kündigte an, sich weiter für eine Fortführung des Abkommens einzusetzen. Die Verhandlungen mit den zuständigen Akteuren würden fortgesetzt, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Russland sei weiter im gemeinsamen Koordinierungszentrum in Istanbul vertreten. Vorerst werde aber kein Gertreideschiff aus der Ukraine auslaufen. Die Regierung in Moskau hatte ihre Zustimmung zu den Exporten gestern auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und ukrainische Drohnenangriffe auf ihre Schwarzmeerflotte als Grund genannt.

Das im Juli unter Vermittlung der Türkei und der UNO vereinbarte Abkommen hatte die monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren vorläufig beendet.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.