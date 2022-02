Bundesaußenministerin Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Reuters / Pool | Hannibal Hanschke)

Stationen sind Israel, die Palästinensergebiete, Jordanien und Ägypten. Baerbock will sich nach Angaben des Auswärtigen Amts über den Stand im Nahost-Friedensprozess informieren. Daneben soll unter anderem auch eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Klimaschutz zur Sprache kommen.

In Israel trifft die Grünen-Politikerin am Donnerstag Ministerpräsident Bennett, Außenminister Lapid und Präsident Herzog. Zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden will Baerbock in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegen.

