Im Mittelpunkt stehen die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung der Krise zwischen den beiden Ländern. In Kiew will die Grünen-Politikerin mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Außenminister Kuleba zusammenkommen. Bei den Gesprächen dürfte neben dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze des Nachbarlandes auch die Forderung Kiews nach deutschen Waffenlieferungen zur Sprache kommen. Am Nachmittag fliegt Baerbock weiter nach Moskau. Dort ist morgen ein Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow geplant. In der vergangenen Woche hatte es mehrere direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands, der USA und der Nato gegeben.

Kreml-Sprecher Peskow betonte in einem Interview mit dem amerikanischen Sender CNN, die Positionen seines Landes und des Westens seien weiterhin völlig gegensätzlich. Die US-Regierung erklärte sich weiter bereit, nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu suchen. Zugleich kündigte sie eine "robuste Antwort" an, sollte Russland die Ukraine angreifen.

