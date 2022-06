Auslandsbesuche

Bundesaußenministerin Annelena Baerbock (Grüne) und ihr Parteikollege, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Die Grünen-Politikerin ist unter anderem mit Regierungschef Sharif und Außenminister Mahmood verabredet. Sie trifft außerdem Beschäftigte der deutschen Botschaft sowie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Mit ihnen möchte sie über die Unterstützung afghanischer Flüchtlinge sprechen.

Bundeswirtschaftsminister Habeck macht sich - ebenfalls heute - auf den Weg nach Israel. Der Grünen-Politiker will mit Vertretern der Regierung über eine Zusammenarbeit in den Sektoren Energie und Klima Gespräche führen. Auch eine Kooperation in der Hochtechnologie soll erörtert werden. Von Israel reist Habeck über die Palästinensergebiete weiter nach Jordanien. Dort findet eine jordanisch-deutsche Energiekonferenz statt.

