Außenministerin Annalena Baerbock (Kay Nietfeld/dpa)

Die Grünen-Politikerin sagte vor ihrer Abreise, in seinen schwersten Stunden stehe Europa am engsten zusammen. Diese Einigkeit sei zu einer Überlebensfrage geworden, weil Russlands Präsident Putin keine Regel mehr respektiere. Baerbock fügte hinzu, der Schulterschluss zwischen Polen, Frankreich und Deutschland sei für Europa deshalb so wichtig, weil man Europa zusammenhalte und voranbringe.

Sie wird in Lodz mit ihren polnischen und französischen Kollegen, Rau und Le Drian, sprechen.

Später reist Baerbock nach New York, wo sie auf der Dringlichkeitssitzung der UNO-Vollversammlung eine Rede halten will, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.