Polen-Visite

In der Hauptstadt Warschau will die Grünen-Politikerin zunächst eine Rede in der Deutschen Botschaft anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit halten. Morgen trifft sie dann ihren polnischen Kollegen Rau. In dem Gespräch dürften erneut die polnischen Forderungen nach Reparationen für die im Zweiten Weltkrieg von Deutschland angerichteten Schäden eine Rolle spielen. Rau hatte kürzlich erklärt, seine Regierung wolle bis Anfang Oktober eine diplomatische Note vorbereiten, um Berlin über die Forderungen zu informieren.

Anschließend nimmt Baerbock am Warschauer Sicherheitsforum teil, auf dem es unter anderem auch um den Ukraine-Krieg und dessen Folgen geht.

