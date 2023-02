Annalena Baerbock berät mit ihrem Amtskollegen Pekka Haavisto in Helsinki. (AP / Heikki Saukkomaa)

Bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Billström in Stockholm dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme des Landes gemeinsam mit Finnland in die NATO gehen. Dafür ist die Beitritts-Ratifizierung durch alle 30 Mitgliedsstaaten nötig. 28 haben dies bereits getan, nur Ungarn und die Türkei noch nicht. Bei ihrem gestrigen Besuch in Finnland hatte Baerbock beide Bündnis-Partner aufgefordert, den Weg für die Aufnahme freizumachen. Polen kündigte an, auf die Türkei einzuwirken. Ministerpräsident Morawiecki sagte, dafür wolle man die guten Beziehungen beider Länder nutzen.

Die Türkei wirft insbesondere Schweden vor, kurdische PKK-Terroristen zu beherbergen und droht weiterhin mit einem Nein zum NATO-Beitritt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.