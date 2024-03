Lage im Gazastreifen

Außenministerin Baerbock reist bereits zum sechsten Mal zu Gesprächen in den Nahen Osten. (Michael Kappeler/dpa)

Ihr erstes Ziel ist Ägypten. In der Hauptstadt Kairo ist ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Schukri geplant. Anschließend geht es weiter nach Israel und in das Westjordanland. Vor ihrer Abreise erklärte Baerbock, nur eine sofortige humanitäre Feuerpause halte die Hoffnung auf Frieden am Leben. Es ist der sechste Besuch der Ministerin in der Region seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober.

Derweil wird heute der israelische Verteidigungsminister Galant in Washington erwartet. Er will dort unter anderem mit seinem Amtskollegen Austin und Außenminister Blinken sprechen. Dabei dürfte es vor allem um das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen gehen.

