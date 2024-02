Gaza-Krieg

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) reist zum fünften Mal seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober nach Israel. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Geplant sind unter anderem Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu sowie Oppositionsführer Lapid. Morgen soll die Grünen-Politikerin mit Staatspräsident Herzog zusammenkommen. Laut dem Auswärtigem Amt will Baerbock unter anderem über den politischen Weg zu einer neuen humanitären Feuerpause in Gaza sprechen. Es ist ihr fünfter Besuch in Israel seit dem Überfall von Hamas-Terroristen auf das Land.

Vor ihrer Abreise mahnte Baerbock in Berlin bei einem Treffen mit dem Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Maliki, abermals den Schutz der Zivilbevölkerung im südlichen Gazastreifen an. Die Menschen dort könnten sich nicht einfach in Luft auflösen, sagte Baerbock.

