Nahost-Konflikt

Baerbock bei ihrer Ankunft in Abu Dhabi. (dpa / Michael Kappeler)

Baerbock sagte nach einem Gespräch mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Al Nahyan, in Abu Dhabi, alle Menschen hätten ein Interesse und ein Recht in Frieden zu leben. Das gelte sowohl für Israelis als auch für Palästinenser. Die Terrorattacke der islamistischen Hamas habe das Sicherheitsgefühl einer ganzen Region erschüttert. Die gemeinsame Botschaft aller Moderaten an die extremistischen Akteure in der Region sei klar: "kein weiteres Öl ins Feuer gießen".

Baerbock lobte die Vereinigten Arabischen Emirate dafür, dass sie ihre Unterstützung für das Palästinenserhilfswerk UNRWA erhöht hätten und sich auch in die Versorgung von Verwundeten einbringen wollten. Zudem sei es wichtig gewesen, dass das Land den Hamas-Terror klar beim Namen genannt und das Selbstverteidigungsrecht Israels anerkannt habe.

Auf ihrer Nahost-Reise will Baerbock morgen in die saudische Hauptstadt Riad reisen. Anschließend sind weitere Gespräche in Israel geplant.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.