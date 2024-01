Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (ein Archivbild) (IMAGO / photothek / IMAGO / Thomas Trutschel)

Es ist ihre vierte Reise seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel vor drei Monaten. Zum Auftakt rief die Ministerin Israel zu mehr Rücksicht auf die Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland auf. Die Zivilbevölkerung müsse die Möglichkeit haben, ein Leben in Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung zu führen, sagte Baerbock. In Jerusalem, der ersten Station ihrer Nahost-Reise, will Baerbock mit Außenminister Katz und Präsident Herzog zusammenkommen. Morgen will die Ministerin in den palästinensischen Gebieten unter anderem mit Außenminister al-Maliki sprechen. In den kommenden Tagen sind weitere Stationen im palästinensischen Westjordanland, in Ägypten und im Libanon geplant.

Jordaniens König Abdullah der Zweite warnte bei einem Treffen mit US-Außenminister Blinken in Amman vor katastrophalen Auswirkungen der israelischen Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Die USA müssten dafür sorgen, dass es eine sofortige Waffenruhe gebe, dass Zivilisten geschützt und Hilfsgüter geliefert werden könnten. Ohne eine gerechte Lösung der Palästinenserfrage werde es in der Region keine Stabilität geben. Die USA sind der wichtigste Verbündete Israels. Blinken hält sich seit Freitag in der Region auf und bemüht sich um eine Deeskalation der Lage.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 07.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.