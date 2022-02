Außenministerin Baerbock. (dpa-news / Fabian Sommer)

Wir alle seien heute in einer anderen Welt aufgewacht, so Baerbock wörtlich in Berlin. Die Ukraine habe nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertige. Russland spreche den Menschen in der Ukraine das Recht auf Frieden und Demokratie ab. Doch diesen Traum werde Präsident Putin nie zerstören können. Baerbock fügte hinzu, auch in Russland gebe es Viele, die der skrupellose Mord an den Brüdern und Schwestern in der Ukraine empöre. Sie betonte, die westliche Gemeinschaft sei fassungslos, aber nicht hilflos. Deutschland werde gemeinsam mit den Partnern und Alliierten handeln.

Die Außenministerin rief alle noch in der Ukraine befindlichen Deutschen auf, das Land umgehend zu verlassen oder sichere Orte aufzusuchen. Das Auswärtige Amt habe eine Hotline geschaltet. Organisierte Transporte seien derzeit nicht möglich. Die östlichen Partnerstaaten Deutschlands stünden aber bereit, um ab ihren Grenzen Unterstützung zu bieten.

Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz Russland einen eklatanten Bruch des Völkerrechts vorgeworfen. Zur Stunde tagt im Bundeskanzleramt das Sicherheitskabinett.

