Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Jan Lipavsky, Außenminister von Tschechien, in Prag. (Tomas Tkacik/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Niemand könne nun noch behaupten, Russland ginge es um irgend etwas anderes als die völlige Unterwerfung der Ukraine und ihrer Menschen, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrem tschechischen Amtskollegen Lipavsky in Prag. Die jüngsten Äußerungen des russischen Außenministers Lawrow hätten noch einmal die tiefe Verachtung der russischen Führung für die demokratische Selbstbestimmung der Ukraine gezeigt, betonte die Grünen-Politikerin. Lawrow hatte am Sonntag in Kairo erklärt, Moskau strebe einen Regimewechsel in der Ukraine an.

Laut der Bundesaußenministerin stehen die Verhandlungen zwischen Deutschland und Tschechien über einen sogenannten Panzer-Ringtausch zur Unterstützung der Ukraine vor dem Abschluss. Deutschland hatte sich bereits im Mai grundsätzlich mit der Regierung in Prag darauf verständigt, den tschechischen Streitkräften für die Lieferung von 20 Panzern sowjetischer Bauart in die Ukraine 15 deutsche "Leopard-2"-Panzer bereitzustellen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.